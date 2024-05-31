Ингушские газовики проводят рейды по должникам в Назрановском районе

Как сообщили газете «Ингушетия» в газовой компании, отключения коснулись потребителей с долгами более 300 тыс. рублей.

Злостным неплательщикам заранее направили уведомления о грядущем отключении и оставили, что называется «окно» для погашения долга в двадцатидневный срок. Чтобы вернуть газоснабжение, абонентам надо оплатить долг в полном объеме, а также расходы по отключению и подключению.

Отмечается, что у абонентов есть шанс воспользоваться рассрочкой, заключив соглашение о реструктуризации. В соответствии с ним часть задолженности погашается сразу, оставшаяся сумма — в течение указанного периода. Обязательным условием соглашения является полная оплата текущих начислений. Подать заявление можно в абонентских пунктах компании по месту проживания.

«Отключение газа — это крайняя мера, которая нежелательна для обеих сторон», — прокомментировал генеральный директор компании Альберт Льянов.