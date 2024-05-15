Ингушские каратисты показали хорошие результаты на юношеском первенстве России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, на состязания съехались порядка 800 каратистов из 41 российского региона. В поединках ингушские единоборцы завоевали по одной награде каждого достоинства.

Так, на первую ступень пьедестала в весовой категории до 64 кг поднялся Цечоев Абубакар. Вторым в категории до 64 кг стал Плиев Магомед. Замкнул тройку призеров в весе до 54 кг Накастхоев Ислам.

Юноши тренируются под руководством опытного наставника Абдул-Азита Шаухалова.