Ингушские классики стали победителями и призерами первенства России в Хабаровском крае

Как информировали газету «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в дальневосточный Комсомольск-на-Амуре съехалось более 300 атлетов из более чем 60 регионов страны.

Так, всех соперников в весовой категории до 77 кг обошел Исмаил Барахоев. На вторую ступень пьедестала в категории до 97 кг поднялся Мухаммад Евлоев.

«Наши борцы показали отличные результаты, я доволен, Исмаил Барахоев в который уже раз доказал, что в его весе ему нет равных. Мухаммад Евлоев как обычно боролся с полной отдачей после продолжительной паузы в спортивной карьере. Он смог продемонстрировал на ковре, что готов к новым спортивным высотам. Еще один ингушский борец Адлан Амриев на этом турнире добился золотой медали. В ближайшее время ребятам предстоит подготовка к важным стартам — первенству мира и Европы», — подчеркнул и. о. министра спорта Ингушетии Руслан Белхороев.