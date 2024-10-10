Ингушские лучники завоевали два «золота» на международных соревнованиях в Дагестане

«В престижном первенстве участвовало более 200 спортсменов из 22 регионов России и 7 стран. Такого уровня конкуренция подчёркивает значимость успеха наших стрелков», — рассказал газете «Ингушетия» Магомед Евлоев, старший тренер, вице-президент Федерации стрельбы из лука, арбалета республики.

Отмечается, что соревнования прошли в живописном Сулакском Каньоне на горе Хадум в окрестностях посёлка Дубки, Казбековского района Республики Дагестан.

Сборная команда по стрельбе из лука Ингушетии была представлена 7 спортсменами.

По итогам стрельбищ 2 ингушских лучника взяли золотые медали. Так, в классе «Олимпик» лучшим стал Мухаммад Цечоев, а в классе «Баребоу» Мусса Хамхоев, который вдобавок выполнил норматив мастера спорта России.