Ингушские лучники завоевали два «золота» на международных соревнованиях в Дагестане

Павел Цороев
Фото:
Федерация стрельбы из лука, арбалета РИ

Команда ингушских лучников заняла второе общекомандное место на VIII международных соревнованиях по стрельбе из лука 3Д CANYON’24.

«В престижном первенстве участвовало более 200 спортсменов из 22 регионов России и 7 стран. Такого уровня конкуренция подчёркивает значимость успеха наших стрелков», — рассказал газете «Ингушетия» Магомед Евлоев, старший тренер, вице-президент Федерации стрельбы из лука, арбалета республики. 

Отмечается, что соревнования прошли в живописном Сулакском Каньоне на горе Хадум в окрестностях посёлка Дубки, Казбековского района Республики Дагестан.

Сборная команда по стрельбе из лука Ингушетии была представлена 7 спортсменами.

По итогам стрельбищ 2 ингушских лучника взяли золотые медали. Так, в классе «Олимпик» лучшим стал Мухаммад Цечоев, а в классе «Баребоу» Мусса Хамхоев, который вдобавок выполнил норматив мастера спорта России.

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