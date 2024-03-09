Ингушские мастера ММА стали победителями и призерами чемпионата и первенства СКФО

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в состязаниях в Дагестане приняли участие более 200 спортсменов из всех субъектов СКФО. В течении двух соревновательных дней они провели десятки боев.

Отмечается, что «золото» соревнований завоевали Хамхоев Адам (52 кг), Халухоев Юсуф (66 кг), Мальсагов Магомед (93 кг).

На вторую ступень пьедестала поднялись Дзейтов Апти (93 кг), Кхириев Кхири (66 кг), Куштов Адам (61 кг).

Еще шесть ингушских спортсменов стали третьими: Патиев Заур (57 кг), Чемхильгов Улан (61 кг), Илиев Ясир (70 кг), Экажев Джабраил (77 кг), Дудургов Рамазан (77 кг), Илиев Аюп (52,2 кг).

«По итогам прошедшего турнира будут сформированы команды округа для участия в чемпионате и первенстве страны», — подчеркнули в спортивном ведомстве Ингушетии.

Так, бойцы, завоевавшие первые места прошли отбор на Чемпионат России, который пройдёт с 30 мая по 3 июня в городе Нижний Новгород, вторые номера выиграли путевку на Кубок России по ММА, который пройдет с 7 по 10 октября в столице России.

Напомним, сборная команда республики участвовала в бойцовских баталиях под руководством президента федерации ММА Ингушетии Вахи Шанхоева.