Ингушские медики собрали аптечки для бойцов СВО

Павел Цороев

Сунженская станция скорой медицинской помощи провела акцию по сбору походных аптечек для бойцов СВО, собирать их помогали учащиеся лицея города Сунжа.

Как информировали газету «Ингушетия» в Минздраве республики, походные аптечки в ближайшее время доставят на передовую, где такие наборы не раз спасали жизни военнослужащих.

Отмечается, что в наборы входят противовирусные, антисептические, обезболивающие средства, жгуты, лекарственные препараты и др. Лицеисты добавили в этот список еще и витамины. Кроме того, что учащиеся получили полезный опыт, так еще для них провели мастер-класс по оказанию первой помощи.

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