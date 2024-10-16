Ингушские медики собрали аптечки для бойцов СВО

Как информировали газету «Ингушетия» в Минздраве республики, походные аптечки в ближайшее время доставят на передовую, где такие наборы не раз спасали жизни военнослужащих.

Отмечается, что в наборы входят противовирусные, антисептические, обезболивающие средства, жгуты, лекарственные препараты и др. Лицеисты добавили в этот список еще и витамины. Кроме того, что учащиеся получили полезный опыт, так еще для них провели мастер-класс по оказанию первой помощи.