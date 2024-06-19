Ингушские полицейские задержали афериста, похитившего четыре дорогостоящие иномарки

Как сообщили газете «Ингушетия» в МВД России по республике, в дежурную часть МО «Малгобекский» обратился 37-летний местный житель с заявлением о том, что в период с 2022 по 2023 год его знакомый, 1978 года рождения, злоупотребив доверием, совершил акт обмана.

Отмечается, что злоумышленник под предлогом приобретения в долг похитил у потерпевшего четыре дорогостоящих автомобиля иностранного производства.

До настоящего времени покупатель оплату не произвёл и машины не вернул, причинив тем самым заявителю материальный ущерб на общую сумму 22,2 миллиона рублей.

Напомним, Следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» в отношении так называемого покупателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из похищенных им автомобилей изъят, остальные три объявили в розыск.