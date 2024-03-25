Ингушские спасатели приняли участие в спартакиаде МЧС России

Как сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве региона, соревнования на стадионе «Динамо» проводились в рамках спартакиады МЧС России.

Отмечается, что в состязаниях приняли участие 7 команд от главных управлений ведомства по субъектам в СКФО.

«На волейбольной площадке в течение двух дней было жарко от накала страстей, сопровождавших поединки команд. Никто не желал уступать и боролся до последнего», — рассказали изданию в МЧС.