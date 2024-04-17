Ингушские спортсмены отличились на турнире по греко-римской борьбе в Санкт-Петербурге

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в этих соревнованиях приняли участие более 450 борцов из 22 регионов России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

Отмечается, что воспитанникам спортивного клуба «Ади Ахмад» вручили золотую, серебряную и бронзовую медали.

Так, Мейриев Ахмед в весовой категории до 32 кг поднялся на первую ступень пьедестала и стал обладателем чемпионского пояса. Серебро в категории до 57 кг досталось Костоеву Рахиму. Замкнул тройку призеров Умаев Руслан в весе до 41 кг.

Напомним, ответственным на соревнованиях был старший тренер спортклуба «Ади Ахмад» Ислам Арапханов.