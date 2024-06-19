Ингушские спортсмены показали хорошие результаты на Чемпионате СКФО по боксу

Ингушские спортсмены привезли домой одну золотую и одну бронзовую медали с чемпионата СКФО по боксу в столице Чечни.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, на ринг в Грозном вышли 106 боксёров, из которых трое представляли регион. Мастера кожаной перчатки состязались в 13 весовых категориях.
Триумфатором соревнований в весовой категории до 80 кг стал Сакалов Имран. На пути к первой ступени пьедестала ингушский боксер провел три успешных боя. В финальном поединке ему противостоял соперник из Чечни, который был повержен со счетом 5:0.
Кроме того, чемпион смог выполнить норматив Мастера спорта России и завоевать путевку на Чемпионат России.
Отмечается, что тренировали Имрана Сакалова опытные наставники Плиев Ибрагим, Мургустов Иса, Мургустов Беслан.
«Бронзу» в категории до 67 кг добыл Обиев Хусен. Тренеры спортсмена — Измайлов Магомед, Садакиев Мустафа.