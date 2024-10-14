Ингушский боксер Исмаил Муцольгов завоевал «серебро» чемпионата России в Иркутске

Как сообщили газете «Ингушетия» в боксерском сообществе республики, во Дворце спорта «Труд» собрались 343 спортсмена из 65 регионов. Среди них — победители и призеры чемпионатов Европы и мира. Лучших из лучших определяли в 13 весах. Муцольгов выступал в весовой категории до 75 кг.

Отмечается, что по итогам этих состязаний формировался основной состав национальной сборной России по боксу.