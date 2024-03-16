Ингушские спортсмены показали хорошие результаты на юниорском первенстве Москвы

В весовой категории до 72 кг «золото» для своей команды добыл Магомед Барахоев, в категории до 77 кг на первую ступень пьедестала поднялся Рамазан Арапханов, еще одну золотую медаль в весовой категории до 97 кг выиграл Мухаммад Евлоев.

«Наши спортсмены выступили блестяще, три золотые медали на первенстве Москвы — достойный результат, достигнутый благодаря слаженной работе тренеров и самих спортсменов. Впереди нас ждут новые старты — уже в конце апреля ребята примут участие в Первенстве России, которое пройдет в Хабаровском крае. В ближайшее время наши спортсмены начнут к нему подводиться», — сообщил газете «Ингушетия» президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев.

Первенство Москвы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет проходило с 14 по 15 марта в спортивном комплексе Олимпийской деревни — 80. Ответственным на этих соревнованиях был тренер высшей категории, старший тренер молодёжной сборной Москвы по греко-римской борьбе Алихан Арапханов.

