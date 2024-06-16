Ингушские спортсмены стали призерами финала XII летней спартакиады учащихся по греко-римской борьбе

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в комплексе «Ойрат-арена» медали оспаривали более 120 спортсменов из 43 регионов России. Состязания проходили в 14-ти весовых категориях.

Отмечается, что в этом турнире триумфаторами в своем весе стали Нальгиев Ислам (38 кг) и Богатырев Умар (35 кг).

В весовой категории до 32 кг на третью ступень пьедестала поднялся Евлоев Абдул-Малик, еще одну «бронзу» в категории до 62 кг получил Евлоев Адам.

Напомним, вместе с ребятами в Элисту выезжал тренер спортсменов Ислам Дошхаклоев.