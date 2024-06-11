Ингушские спортсмены стали призерами турнира по грэпплингу в Казахстане

Братья Арсамаковы, Юнус Дахкильгов и Идрис Алиев стали призерами ежегодного турнира по грэпплингу и грэпплингу-ги «Тюркский Мир» TURKIC WORLD CHAMPIONSHIP 2024 GI & NO-GI, который прошел в Казахстане, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Братья Арсамаковы завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые награды. Алим Арсамаков стал золотым призёром в весовой категории до 70 кг в GI среди взрослых старше 18 лет. Муслим Арсамаков занял первое место дважды: в категории до 70кг в GI среди синих поясов (16–17 лет) и в категории до 75кг в NO-GI», — рассказал собеседник.
По его словам, Амин Арсамаков взял серебро и золото в категории до 53 кг среди участников 14–15 лет в GI и NO-GI соответственно. Ахмед Арсамаков выиграл золотую и серебряную медали в весе до 39 кг среди участников с серыми поясами в возрасте 12–13 лет в разделах GI и NO-GI. Ибрагим Арсамаков завоевал золото и бронзу в категории до 51 кг в возрасте 12-13 лет с жёлтыми поясами и в разделе G и NO-GI соответственно.
Все перечисленные участники являются учениками Наиля Алкамова и представляют зал YUSSUPOV JJ TEAM.
«Юнус Дахкильгов стал двойным золотым призёром в категории свыше 100 кг по пурпурным поясам в GI и NO-GI. Он представляет зал QAZAQSTAN TOP TEAM и является учеником Айдара Тулеубаева, Алиби Оразбека, Руслана Исраилова и Умара Маннарова», — добавил Тагир Хамхоев.
По словам собеседника, Идрис Алиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 83 кг по пурпурным поясам в GI и бронзовую медаль в NO-GI.
Идрис является учеником Антона Муратова и представляет зал KTTGRES.
Турнир, организованный Ассоциацией грэпплинга в Республике Казахстан AIGA — AMATEUR INTERNATIONAL GRAPPLING ASSOCIATION, состоялся в городе Алматы.
«Эти результаты подчёркивают высокое мастерство ингушских спортсменов и их готовность к соревнованиям самого высокого уровня. Они демонстрируют отличные навыки и дисциплину, которые позволили им завоевать множество медалей на данном турнире», — резюмировал Хамхоев.