Ингушские спортсмены стали призерами турнира по грэпплингу в Казахстане

«Братья Арсамаковы завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые награды. Алим Арсамаков стал золотым призёром в весовой категории до 70 кг в GI среди взрослых старше 18 лет. Муслим Арсамаков занял первое место дважды: в категории до 70кг в GI среди синих поясов (16–17 лет) и в категории до 75кг в NO-GI», — рассказал собеседник.

По его словам, Амин Арсамаков взял серебро и золото в категории до 53 кг среди участников 14–15 лет в GI и NO-GI соответственно. Ахмед Арсамаков выиграл золотую и серебряную медали в весе до 39 кг среди участников с серыми поясами в возрасте 12–13 лет в разделах GI и NO-GI. Ибрагим Арсамаков завоевал золото и бронзу в категории до 51 кг в возрасте 12-13 лет с жёлтыми поясами и в разделе G и NO-GI соответственно.

Все перечисленные участники являются учениками Наиля Алкамова и представляют зал YUSSUPOV JJ TEAM.