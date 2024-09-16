Ингушские спортсмены завоевали 102 медали на чемпионате Кавказа по джиу-джитсу

Как сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев, Ингушетию представляли шесть клубов.

«ACADEMY JIU-JITSU SUNJA принесла в копилку региона 13 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей под руководством Илеза Хашагульгова. Атлеты клуба SABR JIU-JITSU под руководством Имрана Магомадова завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей», — рассказал собеседник.

По его словам, спортсмены БК ГАРАКХ под руководством Азамата Шибилова расположились на пьедестале с 3 золотыми, 7 серебряными и 10 бронзовыми медалями. Джитсеры клуба BADR JIU-JITSU, тренируемые Баширом и Тимерланом Халмурзиевыми, завоевали 7 золотых и 1 бронзовую медаль.

Команда GAYTUKIEV TEAM BJJ с тренером Асланом Гайтукиевым вернулась с 4 золотыми и 3 серебряными наградами. Спортсмены клуба MAGAS BJJ, тренируемые Бесланом Картоевым, завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали.

Также стоит отметить, что ингушский спортсмен Саид Сапралиев, представлявший чеченский клуб KHATUEV BJJ TEAM под руководством тренера Ахмеда Хатуева, завоевал бронзовую медаль.

«Эти выдающиеся достижения ингушских спортсменов не только подчеркивают высокий уровень подготовки и мастерства, но и демонстрируют силу единства и поддержки, которые характерны для региона. Тренеры и команды проделали колоссальную работу, и такой успех вдохновляет новое поколение атлетов следовать их примеру», — добавил Тагир Хамхоев.