Ингушские спортсмены завоевали 29 медалей на турнире по грэпплингу

Спортсмены под руководством опытных наставников Тимерлана и Башира Халмурзиевых тренируются в зале BADR JIU-JITSU.

«Такие результаты не только поднимают престиж региона в спорте, но и вдохновляют молодежь заниматься грэпплингом», — добавил Тагир Хамхоев.

Также отмечается, что грэпплеры заняли первое место в общекомандном зачете.