Ингушские спортсмены завоевали 29 медалей на турнире по грэпплингу

Представители региона завоевали 20 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали на межрегиональном турнире по грэпплингу, который проходил 12 октября в Моздоке. Об этом сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
Спортсмены под руководством опытных наставников Тимерлана и Башира Халмурзиевых тренируются в зале BADR JIU-JITSU.
«Такие результаты не только поднимают престиж региона в спорте, но и вдохновляют молодежь заниматься грэпплингом», — добавил Тагир Хамхоев.
Также отмечается, что грэпплеры заняли первое место в общекомандном зачете.