Ингушские спортсмены завоевали 9 медалей на Чемпионате России по армрестлингу

«По итогам Чемпионата сборная республики завоевала девять медалей: четыре золотые, четыре бронзовые и одну серебряную. Особенно отличились Ибрагим Тимурзиев и Адам Баркинхоев. Ибрагим Тимурзиев завоевал две золотые и одну бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг. Адам Баркинхоев выиграл две золотые и одну серебряную медаль в категории до 110 кг», — сказал собеседник.

Хамид Чумаков занял третье место в категории свыше 110 кг, а Саварбек Яндиев завоевал две бронзовые медали в весовой категории до 100 кг.

«Это достижение является важным результатом для ингушских спортсменов и свидетельствует о высоком уровне подготовки и мастерства в этом виде спорта», — отметили в Минспорта.

Подготовил призёров Чемпионата Хусен Котиев — президент федерации армрестлинга Ингушетии.