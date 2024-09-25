Ингушские тхэквондисты добились успехов на открытом первенстве Хасавюрта «Лига Кавказа»

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, на татами Дворца спорта имени Гамида Гамидова собрались порядка 300 спортсменов из субъектов СКФО.

«Профессиональный уровень спортсменов-участников «Лиги Кавказа» достаточно высок, так как тхэквондисты, которые выступают здесь, ранее принимали участие на всероссийских и международных турнирах», — подчеркнули организаторы соревнований.

Так, на первую ступень пьедестала поднялись Мержоев Абдул-Малик (41 кг), Муталиев Мухаммад (30 кг) и Тебоев Азамат (26 кг). Бронзовые награды в активе у Хашиева Мухаммада (34 кг) и Нальгиева Имрана (24 кг). В номинации «За волю к победе» награжден Нальгиев Мухаммад-Саид.

Напомним, тренируют спортсменов опытные наставники Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Цицкиев Ибрагим, Камурзоев Илез, Камурзоев Хамза, Гагиев Мухаммад.