Ингушские врачи медицины катастроф поделились опытом с участниками конференции в Москве

Как информировали газету «Ингушетия» в Минздраве республики, в делегацию из региона вошли и. о. министра здравоохранения субъекта Зара Албакова, главный врач Сунженской ЦРБ Фатима Кокурхаева и заместитель главного врача местного Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Алихан Мальсагов.

Отмечается, что Зара Албакова выступила с докладом, основное внимание в котором уделила основным моментам работы в условиях чрезвычайных ситуаций и поделилась успешными практиками, применяемыми в республике.

«На мероприятие в столице России съехались ведущие специалисты в сфере медицины катастроф и первой помощи из различных субъектов федерации, чтобы обсудить наболевшие вопросы в своей области», — подчеркнул Алихан Мальсагов.