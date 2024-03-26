Ингушские выпускники школ досрочно сдают ЕГЭ по русскому языку

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, на сдачу этого предмета заявлено 39 человек, из них 14 — выпускники с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения экзамена организован один пункт, развернутый на базе четвертой школы Назрани.

«Экзамен по русскому языку — один из обязательных предметов, который необходимо сдать для получения аттестата о среднем общем образовании. Результаты по этой дисциплине необходимы при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Желаю выпускникам удачи, сосредоточенности, веры в свои силы и отличного боевого настроя», — отметила министр образования и науки региона Эсет Бокова.

По ее словам, каждый вариант экзаменационной работы по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. Первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержит одно задание с развернутым ответом — сочинение.

Отмечается, что свои результаты выпускники смогут узнать не позднее 11 апреля 2024 года.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.