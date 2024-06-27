Ингушские юнармейцы готовятся к финалу Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве региона, команда, прошедшая отбор в республике, будет представлять ее на соревнованиях, которые пройдут с 28 июня по 7 июля в Московской области.

Игра включала в себя стрельбу, метание гранат, рукопашный бой, альпинизм и скалолазание, и делилась на основные этапы: «Визитка»; «Ратные страницы истории Отечества»; «Статен в строю, силён в бою»; «Дорога победителей»; «Огневой рубеж».

Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев побеседовал с юнармейцами, пожелал им удачи и отметил их патриотизм и спортивный дух.