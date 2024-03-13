Ингушский боец ММА Адам Богатырев занял почетное место среди лучших тяжеловесов России 

Отмечается, что на профессиональном турнире по смешанным боевым единоборствам ACA 172, который прошел в Москве, Адам Богатырёв (10-3-0) удушающим приёмом в четвёртом раунде одержал победу над Кириллом Корниловым (15-2-1).

По итогам боя ингушский атлет вышел в финал Гран-при ACA в тяжёлом весе, где встретится с чемпионом лиги Евгением Гончаровым (21-3-0).

Напомним, Адам Богатырев является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, двукратным чемпионом России по боевому самбо, серебряным призёром Кубка России по ММА 2017, мастером спорта России международного класса по боевому самбо.