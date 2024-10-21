Ингушский боец ММА Бабули Цолоев одержал победу на значимом турнире в Сочи

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, бой в Сочи длился все три раунда, по его итогам единогласным решением судей ингушский боец был признан триумфатором поединка.

Отмечается, что базовый борец вольного стиля Бабули Цолоев продолжает строить карьеру в смешанных единоборствах. По словам специалистов, «Ингушский Халк» максимально уверенно контролировал ход боя, а заключительная пятиминутка прошла с его тотальным доминированием.