Ингушский боксер Абдулла Аушев стал призером первенства России 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, в городе Осташков за медали сражались 524 спортсмена из 72 регионов России. Несмотря на серьезную конкуренцию до медальных поединков дошел и Абдулла Аушев. Он завоевал бронзу в весовой категории до 52 кг. Своим успешным выступлением на первенстве России ингушский спортсмен также смог обеспечить себе место в составе национальной сборной России.

Отмечается, что тренируется мастер кожаной перчатки под руководством Тимура Аушева, Хусена Бокова, Мустафы Барахоева.