Ингушский боксер Абдулла Аушев стал призером юниорского первенства России по боксу

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Карабулака, соревнования мастеров кожаной перчатки 2008-2009 годов рождения проходили в городе Осташково Тверской области. Там собрались 524 спортсмена из 72 регионов страны.

Пятнадцатилетний воспитанник карабулакской школы бокса Абдулла Аушев представляет известный спортивный клуб «Чингиз». Аушев прошел через 4 боя, став по итогам первенства обладателем бронзовой медали в весовой категории 52 кг.

«Своим успешным выступлением Абдулла также обеспечил себе место в составе сборной России. Поздравляем боксëра и его тренеров Тимура Аушева, Хусена Бокова и Мустафу Барахоева с этим высоким достижением», — подчеркнули в администрации муниципалитета.