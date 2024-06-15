Ингушский боксер Магомед Гетагазов стал призером чемпионата Москвы

На соревнованиях Магомед завоевал серебряную медаль в весовой категории до 71 кг. Его соперником был опытный мастер спорта международного класса, и бой оказался напряжённым и равным. Многие тренеры и боксёры считают, что исход боя был спорным, но судьи приняли решение в пользу его оппонента из-за более высокого статуса последнего.

Гетагазов прокомментировал свой результат так: «Руку не подняли — значит, не убедительно выиграл. На этом мы не останавливаемся. Впереди ещё много работы. Будем готовиться к чемпионату России, который пройдёт осенью в Иркутске».

Тренируется спортсмен в Московском училище Олимпийского резерва No1 под руководством опытного тренера Вагифа Ширинова.

Свою спортивную карьеру Гетагазов начинал с тренировок под руководством Магомеда Келигова и Беслана Дзаурова.

Чемпионат Москвы среди мужчин от 19 до 40 лет проходил в Международном Центре Бокса.

Впереди у боксера серьёзная подготовка, цель которой — подтвердить своё мастерство на Чемпионате России.