Ингушский борец стал двукратным победителем первенства Азербайджана

«В общей сложности Мухаммаду необходимо было провести 5 схваток, чтобы достичь высокого результата. Для получения такого весомого титула спортсмену пришлось приложить значительные усилия. Это является доказательством того, что он долго и упорно тренировался, повышая свои навыки и умения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмен выступал в весовой категории до 110 кг.