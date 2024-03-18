Ингушский борец вольного стиля Магомед Сурхоев завоевал золото на всероссийских соревнованиях в Москве 

Как сообщили газете «Ингушетия» в ДЮСШ Долаково, на соревнованиях в Москве Магомед Сурхоев занял первое место в весовой категории до 74 кг. Абдуллах Гелисханов поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 86 кг.

Отмечается, что турнир проходит с 15 по 18 марта на коврах спортивного комплекса «Измайлово». За награды в 10 весовых категориях борются почти 90 атлетов.

Пройдя в финал, Магомед Сурхоев в решающей схватке одолел Мухамеда Бештоева, представителя Кабардино-Балкарии.