Ингушский борец вольного стиля Магомед Сурхоев завоевал золото на всероссийских соревнованиях в Москве 

Ибрагим Цороев
Фото:
администрация Назрановского района РИ

Воспитанники ингушского тренера Юсуфа Аксагова из школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Всероссийских соревнований по вольной борьбе среди взрослых памяти заслуженного тренера России Феликса Премильского.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ДЮСШ Долаково, на соревнованиях в Москве Магомед Сурхоев занял первое место в весовой категории до 74 кг. Абдуллах Гелисханов поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 86 кг. 

Отмечается, что турнир проходит с 15 по 18 марта на коврах спортивного комплекса «Измайлово». За награды в 10 весовых категориях борются почти 90 атлетов.

Пройдя в финал, Магомед Сурхоев в решающей схватке одолел Мухамеда Бештоева, представителя Кабардино-Балкарии.

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