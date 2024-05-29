Ингушский джитсер стал призером турнира в Грозном 

Мухаммад-Амин Костоев завоевал серебряную медаль на турнире по джиу-джитсу в весовой категории до 27 килограммов, проинформировал «Ингушетию» основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
Спортсмен является учеником опытного наставника Азамата Шибилова и представляет Бойцовский Клуб «ГАРАКХ».
Азамат Шибилов подчеркнул, что Мухаммад — Амин обладает большим потенциалом. При должном усердии и постоянной практике, этот джитсер может показывать ещё более высокие результаты в будущем. Тренер уверен, что именно благодаря усердию, выносливости и старанию ученик смог завоевать серебро этого престижного турнира.
Турнир National Jiu-Jitsu League Tournament «Young Stars Jj» No-Gi Grozny 2024 прошел в Грозном.
«Важно отметить, что успех спортсмена — это результат упорных тренировок, правильной стратегии тренера Азамата Шибилова, а также общая слаженная работа клуба «ГАРАКХ». Такие результаты доказывают, насколько важно уделять внимание развитию молодых спортсменов и инвестировать в развитие юношеского спорта», — подчеркнул Тагир Хамхоев.