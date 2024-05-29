Ингушский джитсер стал призером турнира в Грозном 

Спортсмен является учеником опытного наставника Азамата Шибилова и представляет Бойцовский Клуб «ГАРАКХ».

Азамат Шибилов подчеркнул, что Мухаммад — Амин обладает большим потенциалом. При должном усердии и постоянной практике, этот джитсер может показывать ещё более высокие результаты в будущем. Тренер уверен, что именно благодаря усердию, выносливости и старанию ученик смог завоевать серебро этого престижного турнира.

Турнир National Jiu-Jitsu League Tournament «Young Stars Jj» No-Gi Grozny 2024 прошел в Грозном.

«Важно отметить, что успех спортсмена — это результат упорных тренировок, правильной стратегии тренера Азамата Шибилова, а также общая слаженная работа клуба «ГАРАКХ». Такие результаты доказывают, насколько важно уделять внимание развитию молодых спортсменов и инвестировать в развитие юношеского спорта», — подчеркнул Тагир Хамхоев.