Ингушский дзюдоист Джафар Костоев примет участие в Олимпиаде в Париже 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Карабулака. Костоев выступит в весовой категории до 100 кг. Напомним, Олимпийские игры-2024 во Франции стартуют 26 июля.

«Джафар Костоев добился высоких результатов на международной арене, что позволило ему пройти отбор и получить олимпийскую лицензию», — подчеркнули в администрации города.

Отмечается, что для любого спортсмена олимпийское золото — высшая вершина и символ признания. Каждый, уважающий себя атлет, мечтает реализовать свои спортивные амбиции в полной мере.