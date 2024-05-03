Ингушский дзюдоист Хусен Халмурзиев выступит на турнире «Большого шлема» в Таджикистане

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, в состязаниях, которые пройдут с 3 по 5 мая нынешнего года, продемонстрируют свое мастерство более 450 единоборцев из 71 страны, в числе которых 26 членов сборной России — 13 дзюдоистов и 13 дзюдоисток.

Отмечается, что бронзовый призер чемпионатов Европы Хусен Халмурзиев выйдет на татами в весовой категории до 90 кг, в группе «С» он померится силами с корейцем Ханом. Свою схватку ингушский последователь древнего вида единоборства начнет 5 мая, в воскресенье.

Напомним, призеры турнира приобретут на данном значимом международном турнире очки в мировом и олимпийском рейтингах. Победители в каждом весе будут поощрены денежными вознаграждениями — по 5000 евро каждый, обладатели вторых мест — по 3000 евро, а бронзовые призеры — по 1500 евро.