Ингушский единоросс посетил семью участника СВО в рамках марафона добрых дел

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, визит прошел в рамках марафона добрых дел, проекта, который активно поддерживают все местные отделения ИРО «Единая Россия». Мероприятие проводится под общим названием «Добрые дела — лучший подарок Президенту».

Отмечается, что участник СВО Магомед Зелимханович Тумгоев выполняет свой воинский долг в зоне боевых действий с октября прошлого года, при этом информация о нем перестала поступать около полугода назад. У семьи Тумгоевых трое детей, и в знак поддержки партийцы оказали продуктовую помощь.

"Очень важно сейчас, конечно же, направить все силы на поиски бойца, пропавшего в зоне СВО. Своих не бросаем. Приложим все необходимые усилия«,- подчеркнул Юсуп Богатырев в беседе с супругой Тумгоева.