Ингушский фермер похитил 3 млн рублей субсидий

«В период с 2020 по 2021 год обвиняемый, являясь главой фермерского хозяйства, использовал подложные документы для получения государственных субсидий. Средства предназначались для компенсации части затрат на агротехнологические работы и поддержку производства молока. Но в действительности фермер не проводил указанные работы, не имел поголовья коров, не производил и не продавал молоко. Похищенными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере).

Материалы уголовного дела направлены прокурором в Магасский районный суд для рассмотрения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики также подало иск о компенсации всей суммы ущерба, нанесенного государству обвиняемым.