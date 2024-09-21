Ингушский фонд «Защитники Отечества» помог дочери участника СВО поступить в университет

По информации пресс-службы фонда, супруга бойца, Хэди Камурзоева, обратилась с просьбой помочь дочери поступить на бюджетное отделение вуза.

«Социальный координатор фонда Фатима Бекова собрала необходимые документы, и в течение двух недель дочь военнослужащего была зачислена на исторический факультет Ингушского госуниверситета», — сообщили газете «Ингушетия».