Ингушский фонд «Защитники Отечества» помог сыну участника СВО поступить в медколледж

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе фонда, с окончанием школы в этом году Жабраил Дикаев выбрал профессию в области медицины, однако у его семьи не было возможности оплатить обучение на коммерческой основе, а в колледже не предусматривались бюджетные места.

«Обратившись за помощью в филиал фонда, Жабраил получил поддержку от социального координатора Тимура Оздоева, который установил контакт с руководством «Медико-технологического колледжа», договорившись о бесплатном обучении. В результате был подписан трехлетний контракт, и Жабраил теперь станет студентом факультета «лечебное дело», — говорится в сообщении.