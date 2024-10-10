Ингушский футболист Солтмурад Бакаев номинирован на автора лучшего гола сентября в РПЛ 

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, в домашней игре тольяттинского «Акрона» против химчан (3:0) Солтмурад поразил ворота после впечатляющего сольного прохода сквозь оборонительные рубежи соперников.

Напомним, не так давно вингер получил награду лучшего игрока июля-августа нынешнего года в составе «Акрона». Проголосовать за Солтмурада можно по ссылке: https://vk. com/wall-51812607_9385494.