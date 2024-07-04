Ингушский футболист Солтмурад Бакаев перешел в тольяттинский «Акрон» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в «Рубине», за казанцев, которые, к слову сказать, играют в настоящее время в первой лиге, Солтмурад выступал с января 2020 года. Отмечается, что ингушский полузащитник провел 92 матча, забил шесть голов и сделал семь голевых передач. С «Рубином» в сезоне 2022/2023 полузащитник выиграл первую лигу.

Напомним, Бакаев является воспитанником московского «Спартака», у него есть небольшой опыт выступления в еврокубках.