Ингушский футбольный клуб «Ангушт» одержал очередную победу

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, назрановцы одолели футбольный клуб «Дружба» из города Майкоп с минимальным счетом.

«Наша команда уверенно контролировала мяч и придерживалась тренерского плана на игру», — отметили в клубе.

Отмечается, что гол в ворота «Дружбы» стал закономерным и забил его бомбардир «Ангушта» и первенства ФНЛ-2 Бекхан Алиев. Напомним, «Ангушт» играет третий матч подряд без пропущенного гола.