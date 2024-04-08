Ингушский футбольный легионер греческого клуба «ПАОК» спас свою команду от поражения

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольных кругах республики, на днях клуб «ПАОК» на выезде сыграл вничью с футбольным клубом «АЕК» (2:2) в рамках 30-го тура чемпионата Греции.

Ингушский полузащитник «ПАОК» Магомед Оздоев вступил в игру на 66-й минуте матча. На 89-й минуте при счёте 2:1 в пользу «АЕК» Магомед Оздоев забил гол и вырвал ничью для своей команды.

Отмечается, что это уже шестой гол ингушского легионера в текущем сезоне. В настоящее время футбольный клуб «ПАОК» идет на первом месте в турнирной таблице.