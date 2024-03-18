Ингушский грэпплер стал победителем Кубка Казахстана

Лиза Арсамакова
Фото:
спортресурс The Tiger Sports

Гафур Ужахов стал золотым призером Кубка Казахстана по спортивной борьбе грэпплинг и прошел отбор на чемпионат Азии, сообщил «Ингушетии» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

По словам собеседника, соревнования проходили в Астане. Выступал спортсмен в весовой категории до 66 кг.

«Представляет борец зал King Kong, а его наставником выступает опытный тренер Багдат Досмаганбетов», — отметил Тагир Хамхоев.

Гафур прошел отбор на чемпионат Азии, который пройдёт 4 мая текущего года на Филиппинах.

Грэпплинг