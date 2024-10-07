Ингушский грэпплер стал золотым призером чемпионата в Казахстане 

«Юнус стал победителем в весовой категории до 100 кг ADULTS 18+ в стиле NO-GI. Также он разделил финал с товарищем в категории свыше 100 кг и получил серебряную медаль», — рассказал собеседник.



Отметим, что Юнус Дахкильгов — ученик Айдара Тулеубаева, представляющий зал QAZAQSTAN TOP TEAM.



«Этот успех ещё раз подчёркивает талант и профессионализм ингушских спортсменов. Несомненно, это является поводом для гордости за их достижения», — добавил Тагир Хамхоев.