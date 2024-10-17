Ингушский казахстанец Алихан Оздоев стал чемпионом Азии по кикбоксингу

Ингушский кикбоксёр Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал чемпионом Азии в разделе К1.
Как сообщил газете «Ингушетия» Оздоев, соревнования проходили в столице Камбоджи г. Пномпень. Алихан выступал в весовой категории до 67кг.
Отмечается, что в стартовом бою ингушский единоборец одержал победу над представителем Китая. Во втором бою был повержен представитель хозяев турнира. Третий бой закончился триумфальной победой над представителем Кувейта.
Напомним, в этих значимых соревнованиях приняли участие 618 спортсменов из 24 стран.