Ингушский казахстанец Алихан Оздоев стал чемпионом Азии по кикбоксингу

Отмечается, что в стартовом бою ингушский единоборец одержал победу над представителем Китая. Во втором бою был повержен представитель хозяев турнира. Третий бой закончился триумфальной победой над представителем Кувейта.

Напомним, в этих значимых соревнованиях приняли участие 618 спортсменов из 24 стран.