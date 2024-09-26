Ингушский «классик» Исмаил Барахоев стал победителем международного турнира в Тюмени

Ингушский борец греко-римского стиля Исмаил Барахоев стал победителем XXVIII Международного турнира среди взрослых на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпиады −1976 Владимира Чебоксарова.
Как информировали газету «Ингушетия» в борцовском сообществе республики, соревнования проходили в Тюмени. В спорткомплексе «Центральный» Барахоев выступал в весовой категории до 77 кг.
Отмечается, что в состязаниях участвовали атлеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 28 регионов России. Медали в десяти весовых категориях оспаривали более 160 спортсменов.