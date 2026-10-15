На приеме граждан у мэра Сунжи Ингушетии подняли различные проблемы

В частности, прозвучало обращение от женщины, проживающей на улице Грозненской, с просьбой привести в порядок переулок длиной порядка 100 метров, сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете. Как она пояснила, после дождей там скапливается вода, что серьезно мешает передвижению. Аслан Умаров подчеркнул, что при проведении запланированных работ на других улицах будет рассмотрена возможность благоустройства и этого переулка.

Кроме того, в рамках приема граждане поднимали вопросы, касающиеся регистрации земельных участков, предоставления материальной поддержки и иные темы, беспокоящие жителей города.

По всем обращениям были даны необходимые пояснения. Проблемы, требующие более детального рассмотрения, поставлены на контроль соответствующими службами.