Ингушский предприниматель вернул в бюджет 72 млн рублей налогов 

Бизнесмен из Ингушетии не выплатил налоги на сумму 72 миллиона рублей. В ходе следствия денежные средства были возвращены государству, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике проведена процессуальная проверка по материалам налоговой службы. Установлен факт уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что индивидуальный предприниматель в ходе своей деятельности не предоставил в налоговые органы декларации о доходах за период с января 2019 года по декабрь 2020 года.
После вмешательства следственных органов была проведена доследственная проверка, по результатам которой предприниматель полностью возместил государству недоимку по налогам, а также выплатил пени и штрафы на общую сумму свыше 72 миллионов рублей.
По итогам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба.