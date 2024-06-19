Ингушский предприниматель вернул в бюджет 72 млн рублей налогов 

«Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике проведена процессуальная проверка по материалам налоговой службы. Установлен факт уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.



Следствие установило, что индивидуальный предприниматель в ходе своей деятельности не предоставил в налоговые органы декларации о доходах за период с января 2019 года по декабрь 2020 года.



После вмешательства следственных органов была проведена доследственная проверка, по результатам которой предприниматель полностью возместил государству недоимку по налогам, а также выплатил пени и штрафы на общую сумму свыше 72 миллионов рублей.



По итогам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба.