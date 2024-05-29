Ингушский спортсмен Акроман Парчиев стал призером Международных соревнований по дзюдо в Хабаровске

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации дзюдо России, эти состязания в Хабаровске являются этапом серии профессиональных соревнований RUSSIAN JUDO TOUR. Акроман Парчиев выступал в весовой категории до 81 кг.

На татами крупнейшего города Дальнего Востока вышли дзюдоисты из России и еще 14 государств мира, в числе которых Канада, Румыния, страны СНГ.