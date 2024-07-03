Ингушский спортсмен Акроман Парчиев стал вторым на международном турнире в Челябинске

Как сообщили газете «Ингушетия» в федерации дзюдо республики, Парчиев выиграл четыре схватки из пяти и стал серебряным призёром этапа профессиональных соревнований RUSSIAN JUDO TOUR. На арене «Трактор» Акроман выступал в весовой категории до 81 кг.

Отмечается, что в течение двух дней на татами вышло более 350 атлетов из 13 стран: России, Казахстана, Таджикистана, Монголии, Киргизии, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Сербии и Греции.