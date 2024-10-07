Ингушский спортсмен Мансур Булгучев стал двойным призером чемпионата по джиу-джитсу

«Спортсмен стал золотым призёром в весовой категории до 27 кг (раздел GI) и серебряным — в категории до 30 кг (раздел NO-GI)», — рассказал собеседник.

Булгучева тренирует Алан Канкулов, он представляет зал 9VAL JIU-JITSU и UNITY MARTIAL ARTS.

«Мансур Булгучев продемонстрировал высокий уровень подготовки и профессионализм, заняв призовые места на чемпионате по джиу-джитсу. Это свидетельствует о том, что он является перспективным спортсменом, способным покорять новые вершины в своей карьере», — добавил Тагир Хамхоев.

Чемпионат проходил в спортивном комплексе «ГУЧКОВО» в Дедовске.

Ранее газета «Ингушетия» опубликовала интервью с Мансуром Булгучевым, в котором он рассказал о своей спортивной карьере. С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке: https://gazetaingush. ru/sport/istoriya-uspekha-yunogo-ingushskogo-dzhitsera.