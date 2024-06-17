Ингушский спортсмен стал медалистом турнира по грэпплингу в Москве 

Лиза Арсамакова
Фото:
спортресурс The Tiger Sports

Ахмед Санроев завоевал золотую медаль на турнире по грэпплингу, который прошел 16 июня в Москве, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев. 

«Спортсмен занял первое место в весовой категории до 35 кг в GI среди опытных участников турнира Rgsa — Russian Grappling Sports Association (Супер Лига, #ДОСДАЧИ 34.0)», — рассказал собеседник. 

Стоит отметить, что Ахмед Санроев является учеником Илеза Хашагульгова и представляет зал Academy Jiu-Jitsu Sunja. Таким образом, его успех является результатом работы опытного тренера и собственных усилий спортсмена, что делает эту победу ещё более значимой. 

«В целом, победа Ахмеда Санроева является примером того, чего можно достичь при наличии упорства, трудолюбия и профессионального подхода к тренировкам», — добавил Тагир Хамхоев.

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