Ингушский спортсмен стал медалистом турнира по грэпплингу в Москве 

«Спортсмен занял первое место в весовой категории до 35 кг в GI среди опытных участников турнира Rgsa — Russian Grappling Sports Association (Супер Лига, #ДОСДАЧИ 34.0)», — рассказал собеседник.



Стоит отметить, что Ахмед Санроев является учеником Илеза Хашагульгова и представляет зал Academy Jiu-Jitsu Sunja. Таким образом, его успех является результатом работы опытного тренера и собственных усилий спортсмена, что делает эту победу ещё более значимой.



«В целом, победа Ахмеда Санроева является примером того, чего можно достичь при наличии упорства, трудолюбия и профессионального подхода к тренировкам», — добавил Тагир Хамхоев.