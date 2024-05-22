Ингушский спортсмен стал победителем чемпионата Европы по грэпплингу

«Шейх-Мансур Евлоев выступал в весовой категории до 71 килограмма в разделе No-Gi для мужчин 2006 года рождения и старше», — рассказал собеседник.

По его словам, боец представлял спортивную редакцию The Tiger Sports.

«Недавно я принял участие в турнире и получил бесценный опыт, а также массу положительных эмоций. Соперники мне достались сильные, но я смог превзойти их благодаря хорошей подготовке. Всего за время турнира я провёл четыре схватки и вышел из них победителем. Считаю своим долгом выразить признательность Илезу Хашагульгову — моему первому тренеру и наставнику, а также клубу «Academy Jiu-Jitsu Sunja», которые подготовили для меня крепкую базу по грэпплингу. Кроме того, хочу сказать искреннее спасибо Тагиру Хамхоеву, основателю спортивной редакции The Tiger Sports, за поддержку моего участия в соревнованиях», — прокомментировал спортсмен.

Чемпионат проходил во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.

«Такие достижения способствуют развитию спортивной культуры в регионе и повышают престиж Ингушетии на международной арене. Победа Шейх-Мансура показывает, как смелость, упорство и талант отдельного спортсмена могут привести к выдающимся результатам», — добавил Тагир Хамхоев.